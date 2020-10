Più di 15.700 nuovi casi in un giorno, estese le misure in Argentina

AGI - Aumentano i casi di coronavirus in Argentina e il governo decide di estendere di 14 giorni, all'8 novembre, le restrizioni alla circolazione. Il Paese latino-americano ha registrato 15.718 nuove infezioni e 382 decessi in 24 ore, portando il numero totale di morti a 28.338 persone, mentre sono 4.696 i pazienti in terapia intensiva negli ospedali del Paese.

Il presidente Alberto Ferna'ndez, in una conferenza nella provincia di Misiones (nord), ha sottolineato di aver deciso di "concentrare gli sforzi" in una serie di province che rappresentano "il 55% dei contagi del Paese", oltre all'Area Metropolitana di Buenos Aires. L'Argentina ha raggiunto un milione di casi questa settimana ed è il quinto Paese al mondo con il maggior numero di infezioni rilevate.