Trump: lotto per la gente, non sono il solito politico

AGI - Una demarcazione tra la politica e lui. Donald Trump gioca la carta dell'uomo 'del fare' contrapposto ai politici e nel corso del suo comizio a Gastonia, in Nord Carolina, spiega che "se non sembro il tipico politico di Washington è perchè non sono un politico". Frase che scatena una vera e propria ovazione da parte dei suoi sostenitori.

"Se non gioco sempre secondo le regole dell'establishment di Washington è perchè sono stato eletto per combattere per voi - ha detto ancora Trump ai suoi sostenitori - e più duramente di quanto chiunque abbia fatto in passato".