Confindustria Veneto dice no al blocco dei licenziamenti

AGI - "Sono da tempo contrario" al blocco dei licenziamenti, "non ho cambiato idea. Ma ciò non significa che i dipendenti non vadano tutelati, ci sono modi per proteggere i lavoratori più efficaci del prolungamento del blocco dei licenziamenti": lo ha affermato il leader di Confindustria Veneto Enrico Carraro, in un'intervista al Corriere della Sera.

"Inoltre bisogna cominciare a tenere conto della diversa situazione di ciascun settore", ha aggiunto, osservando che "nei settori del turismo o della ristorazione "prolungare il blocco dei licenziamenti può avere un senso ma ci sono anche settori che si stanno riprendendo. In questi casi tenere bloccate le aziende non ha nessun senso. Anzi, è controproducente. Qualcuno che vorrebbe cominciare a riorganizzarsi e assumere nuove figure che non ha in azienda, ma finché c'è il blocco dei licenziamenti non si muove". Per Carraro "bisogna mettere in piedi un sistema efficace nell'aiutare le persone a riqualificarsi invece di mettere la testa sotto la sabbia".