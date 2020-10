Twitter ha sospeso l'account della campagna di Trump

AGI - Twitter ha sospeso l'account della campagna elettorale del presidente americano, Donald Trump, "@TeamTrump" dopo la condivisione di un video sui presunti affari in Ucraina del figlio di Joe Biden, Hunter, in cui il candidato dem alla presidenza viene definito "bugiardo". Lo riporta Fox News che denuncia come l'azione sia arrivata "solo 19 giorni prima del giorno delle elezioni".