Escalation India, oltre 60 mila casi in 24 ore

AGI - A pochi giorni dal superamento dei 7 milioni di casi dall'inizio della pandemia di Covid-19, l'India registra un nuovo record giornaliero di casi: nelle ultime 24 ore, secondo i dati forniti stamattina dalle autorita' sanitarie e riportate dalla stampa indiana, sono stati confermati 63.509 nuovi contagi e 730 decessi.

L'India e' al secondo posto nel mondo per numero complessivo di contagi, dopo gli Usa, con 7,2 milioni, e al terzo per vittime dopo Usa e Brasile con 110 mila.

Il ministro della Salute Harsh Vardhan ha detto di aspettarsi che entro l'inizio del 2021 in India ci potrebbe essere piu' di un vaccino disponibile. "I nostri esperti stanno elaborando una strategia per pianificare come distribuirlo in tutto il Paese", ha detto.