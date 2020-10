Effetto Covid, il Black Friday negli Usa  durerà tre settimane

AGI - Il Black Friday, l'evento dello shopping più atteso dagli americani perché quello in cui si possono fare acquisti di ogni genere a prezzi stracciati, stavolta durerà non un weekend ma ventitrè giorni, in pratica per tutto novembre. A dare l'annuncio per prima è stata la catena di grandi magazzini Walmart, la più popolare d'America: per evitare assembramenti pericolosi in tempi di pandemia, la vendita a prezzi super scontati comincerà on line venerdì 4 novembre, con possibilità di fare acquisti nei grandi magazzini il 7.

Il secondo evento, sempre online, sarà in programma l'11 novembre, seguito da un'altra vendita di persona tre giorni dopo. Terzo appuntamento con il Black Friday il 25, e altri sconti il 27. Altri grandi brand americani sono intenzionati a seguire lo stesso esempio, per permettere agli americani, alle prese anche con una pesante crisi economica, di poter fare acquisti vantaggiosi per tutto il mese.