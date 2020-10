L'Europa richiude, Bruxelles chiede un approccio coordinato sui viaggi

AGI - La seconda ondata di coronavirus colpisce con forza diversi Paesi europei, come la Russia, che registra un nuovo record di contagi, e la Francia, che si appresta ad annunciare nuove restrizioni, così come i Paesi Bassi. Intanto il Consiglio Ue ha adottato una "raccomandazione per un approccio coordinato alla limitazione della liberta' di circolazione, che mira a evitare frammentazioni e interruzioni e ad accrescere la trasparenza e la prevedibilita' per cittadini e imprese.

Una raccomandazione Ue sulle restrizioni della circolazione

Il Consiglio Ue ha adottato una raccomandazione "per un approccio coordinato alla limitazione della liberta' di circolazione in risposta alla pandemia. La raccomandazione mira a evitare frammentazioni e interruzioni e ad accrescere la trasparenza e la prevedibilita' per cittadini e imprese". La raccomandazione prevede che "qualsiasi misura che limiti la liberta' di circolazione a tutela della salute pubblica deve essere proporzionata e non discriminatoria e deve essere revocata non appena la situazione epidemiologica lo consente".

Francia verso nuove restrizioni, 25 mila volontari per vaccino

Nonostante la riduzione del numero di nuovi casi, la situazione resta grave in Francia, e ben 25 mila persone si sono candidate per testare i nuovi vaccini, una decina di giorni dopo l'appello delle autorità sanitarie francesi. Oggi si sono registrati 12.993 nuovi casi e 117 decessi, 257 nuovi ricoveri in ospedale e 55 pazienti in più nei reparti di terapia intensiva. Le nuove misure potrebbero includere una sorta di coprifuoco notturno nelle aree piu' colpite. Attesa per l'intervista tv del presidente.

Gb: Johnson "ignorò esperti su lockdown". verso nuova stretta a Londra

Governo britannico sotto pressione dopo essere stato accusato di aver ignorato tre settimane fa il parere degli esperti, favorevoli a maggiori restrizioni per bloccare l'impennata dei casi di coronavirus, solo oggi 17.234 e 143 decessi. Per il sindaco di Londra una nuova stretta nella capitale è "inevitabile".

Spagna: verso 900 mila contagi, no a revoca stato allarme a Madrid

Per il ministro della Salute non esistono le circostanze per revocare lo stato di allarme in vigore da venerdi' scorso nella Comunita' di Madrid. Oggi sono stati notificati 2.759 nuovi contagi che portano a 896.086 il totale dall'inizio della pandemia. I nuovi decessi sono 80, per un totale di 33.204. Rimangono in lockdown parziale 9 municipi della regione di Madrid, inclusa la capitale. Mancano ancora i dati di alcune regioni e il bollettino di oggi potrebbe quindi essere rivisto al rialzo.

Coprifuoco in alcune regioni del Belgio

Le province belghe del Brabante Vallone e del Lussemburgo hanno imposto il coprifuoco dall'una di notte alle sei del mattino per arginare l'aumento dei contagi da Covid. In Belgio l'incidenza dei contagi e' pari a 423 casi ogni 100 mila abitanti. Particolarmente grave la situazione a Bruxelles, dove l'incidenza e' di 801 casi ogni 100 mila abitanti.

Germania: contagi tornano a salire, altri 4.122 casi

Dato in netto rialzo rispetto ai 2.467 del giorno prima. Il presidente della Baviera prevede un nuovo lockdown nazionale se non ci saranno misure "unitarie, obbligatorie e comprensibili". Per la prima volta da 10 anni cala la popolazione e secondo gli esperti la causa principale e' da ricercarsi in una riduzione dell'immigrazione a causa della pandemia. Positivo il capo del servizio segreto 'interno' tedesco, Thomas Haldenwang.

Russia: nuovo record di contagi, 13.868

Nelle ultime 24 ore registrati anche 244 decessi legati alla malattia.

Olanda: 7 mila casi, chiusi bar e ristoranti

Nei Paesi Bassi da domani scatterà un lockdown parziale per arginare l'aumento dei contagi da coronavirus. Lo ha annunciato il primo ministro, Mark Rutte, dopo che nelle ultime 24 ore il Paese ha registrato oltre 7 mila nuove infezioni. Nel dettaglio, dalle 10 di domattina chiuderanno tutti i bar, i ristoranti e i coffee shop e sarà vietata la vendita di alcolici e marijuana dopo le ore 20. Saranno proibiti gli assembramenti superiori alle 4 persone, sia fuori che dentro casa.

Polonia: contatti con contagiato, premier in quarantena

"Ho scoperto che venerdi' ho avuto contatti con una persona che è risultata positiva al Covid-19. Quindi, seguendo le procedure sanitarie, mi metto in quarantena", ha annunciato Mateusz Morawiecki.

Repubblica Ceca: chiudono bar e ristoranti

Da domani al 3 novembre. Stop anche all'alcol nei luoghi pubblici.

In Austria oltre 1.000 nuovi casi, verso 'semaforo rosso'

Le nuove infezioni sono 1.028, di cui 306 a Vienna. Verso un inasprimento delle misure. Nel rapporto contagiati-popolazione ci sono diversi distretti con oltre 10 casi ogni 10.000 abitanti