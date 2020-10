Donald Trump negativo al test sul coronavirus

AGI - Il presidente Donald Trump è risultato negativo al test rapido sul coronavirus "per diversi giorni consecutivi". Lo ha reso noto il medico della Casa Bianca Sean Conley, sottolineando che il presidente "non è contagioso", dieci giorni dopo che Trump ha annunciato di aver contratto il Covid. "Posso condividere con voi che è risultato negativo, per diversi giorni consecutivi utilizzando i test dell'azienda Abbott Rapid Diagnostics", ha detto Sean Conley nel bollettino medico rilasciato al pubblico. Il medico ha aggiunto che l'esito negativo non è arrivato solo dai test rapidi ma anche da "ulteriori dati clinici e di laboratorio".



L'annuncio arriva mentre il presidente Usa sta raggiungendo Sanford, in Florida, per incontrare i suoi sostenitori.