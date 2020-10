Per i "cani soldato" americani arrivano occhiali speciali

AGI - Per il "Soldato Dog", i cani impiegati dall'esercito americano nelle operazioni più a rischio, potrebbe arrivare presto uno strumento che rende più efficace l'impiego di animali in prima linea. Un'azienda di Seattle ha progettato un tipo di occhiali a realtà aumentata che i cani dovranno indossare nelle loro operazioni da Navy Seal.

Attraverso questo strumento, forniranno ai soldati, in remoto, il punto di osservazione del cane impegnato, di giorno e di notte, in zone a rischio. Con gli occhiali tecnologici, i cani potranno eseguire gli ordini impartiti a distanza. Il progetto, realizzato dalla Command Sight, è stato selezionato dall'esercito americano.

"La squadra di addestratori - ha spiegato uno dei ricercatori dell'azienda, Stephen Lee - è molto eccitata all'idea di poter lavorare con questi strumenti. Saremo in grado di osservare la scena come la vedrebbe un cane". La sperimentazione dei prototipi, che hanno una forma tipo maschera per sciatori, ha superato la prima fase. Ci vorrà tempo prima di vedere i soldati a quattro zampe muoversi in prima linea con indosso gli occhiali, ma la strada, dicono i ricercatori, è quella giusta.

Tra i 'soldier dog' una galleria di eroi

I futuri "marine" rinnoveranno la tradizione quasi mitologica dei cani soldato nella storia dell'esercito americano, una vera e propria galleria di eroi. Da Sallie, il terrier che partecipo' alla Guerra civile e cadde nella storica battaglia di Gettysburg, al Sergente Stubby, l'unico della storia promosso al rango di sottufficiale, famoso perché durante la Prima guerra mondiale, nella trincea francese, avvertiva i soldati dell'arrivo degli attacchi con il gas.

Chips fu il pastore tedesco impiegato nella Settima armata del generale Patton in Italia, Francia e Nord Africa. Nemo, il cane eroe nella guerra del Vietnam che salvò il suo istruttore, ferito e accerchiato dai nemici. Nonostante fosse stato colpito a un occhio, Nemo tenne impegnati i vietnamiti, dando tempo al suo padrone di chiamare i rinforzi e salvare entrambi.

Cairo è il cane che fece parte della squadra speciale dei Navy Seal che uccisero Bin Laden nel suo bunker in Pakistan. Lucca, il pastore tedesco femmina che ha partecipato a piu' di 400 missioni e ha salvato in Afghanistan decine di marine. Lucca perse poi una zampa, ferita durante un'operazione in prima linea.

I cani vengono spesso onorati dall'esercito americano come eroi di guerra. I loro eredi avranno uno strumento in più per allungare la tradizione.