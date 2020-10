Microsoft lascia tutti dipendenti che lo vogliano in smart working

AGI - Microsoft ha deciso di consentire ai propri dipendenti di lavorare da casa in modo permanente anche dopo la fine dell'emergenza Covid-19. La decisione e' stata comunicata ai dipendenti tramite una mail interna di cui ha dato notizia il portale The Verge. Chi sceglierà di continuare a lavorare da casa, dovrà tuttavia rinunciare ad avere uno spazio dedicato proprio in ufficio per i giorni che trascorrerà in sede. L'azienda di Redmond ha tuttavia anche deciso che i manager potranno decidere di concedere ai dipendenti di lavorare interamente in remoto.