Trump attacca a tutto campo: Biden "inetto", i Dem e i media "corrotti"

(AGI) - A poche ore dal 'duello' nello Utah tra i candidati alla vicepresidenza, Mike Pence e Kamala Harris, il presidente americano Donald Trump e' tornato a sfidare il rivale democratico in una raffica di 'tweet' in cui ha anche criticato i media, che sarebbero schierati con i Democratici.

Il 77enne Joe Biden e' un "inetto" e ha "un quoziente intellettivo molto basso", ha affermato il capo della Casa Bianca, che ha avuto parole dure anche per la Harris, giudicata "molto piu' a sinistra del pazzo Bernie" Sanders. Quanto ai Democratici, "hanno quasi fatto un colpo di Stato, quasi distrutto il nostro Paese. Avete avuto il presidente giusto al momento giusto. Adesso che votate di nuovo, ricordatevene".

Nel mirino di Trump anche i media, che "sono corrotti, esattamente come il nostro sistema di voto a guida democratica. Guardate cosa sta succedendo con le schede elettorali false, mancanti e illegali in tutto il Paese???".

Non si salva neanche la Fda, l'agenzia per gli alimenti e i farmaci, con la quale il presidente ha in corso una "guerra sul vaccino". Di fronte alle nuove regole piu' rigide varate dall'agenzia per dare il via libera alla profilassi, che rendono improbabile il rilascio di un'autorizzazione prima dell'Election Day del 3 novembre, la presidenza Usa ha fatto sapere di essere contraria, definendo "non necessario" il follow up dei pazienti per due mesi.

"Le nuove regole della Fda rendono piu' difficile un'accelerazione sui vaccini contro il coronavirus per l'approvazione prima delle elezioni. E' un'altra montatura politica" ha twittato, infuriato, il capo della Casa Bianca. Nelle ultime settimane Trump ha piu' volte assicurato che un vaccino sara' pronto per l'Election Day, e anche prima.