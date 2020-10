Biden: "Felice di essere negativo, indossate la mascherina"

AGI - "Sono felice di segnalare che Jill e io siamo risultati negativi al Covid. Grazie a tutti per i vostri messaggi di preoccupazione. Spero che questo serva da promemoria: indossate una mascherina, mantenete le distanze sociali e lavatevi le mani".

I’m happy to report that Jill and I have tested negative for COVID. Thank you to everyone for your messages of concern. I hope this serves as a reminder: wear a mask, keep social distance, and wash your hands.