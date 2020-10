Boris Johnson ha deciso di entrare in prima persona nel negozialo sulla Brexit

AGI - Il premier britannico, Boris Johnson, entra per la prima volta direttamente nei negoziati con la Ue sulla Brexit e incontra domani la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

"Il premier vedrà la presidente von der Leyen domani pomeriggio, per fare il punto dei negoziati e discutere i prossimi passi", ha reso noto un portavoce di Johnson, come riporta Bloomberg.