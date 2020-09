Usa 2020: per 6 elettori su 10 Biden ha vinto il confronto tv con Trump

AGI - Per 6 elettori su 10 è stato Joe Biden il vincitore del primo duello in tv con Donald Trump. Emerge dalla rilevazione di Cnn effettuata subito dopo il dibattito di Cleveland.

Il sondaggio di Cnn segnala come solo il 28% degli spettatori abbia attribuito a Trump la migliore perfomance.

Prima del confronto, la stessa rilevazione sulle aspettative dava l'ex vice presidente papabile trionfatore per il 56% e il tycoon vincente per il 43%. Il risultato odierno è praticamente lo stesso emerso dopo il primo dibattito del 2016 tra Trump e l'allora sfidante democratica Hillary Clinton, 62 a 27 a favore dell'ex first lady poi comunque sconfitta alle elezioni.