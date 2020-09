Coronavirus: in India altri 80.000 positivi. Il totale supera quota 6,23 milioni

AGI - Sono 80.472 i nuovi casi di coronavirus accertati in India per un totale di oltre 6,23 milioni di infezioni in corso. Sono morte 1.179 persone, per un totale di 97.497 dall'inizio della pandemia.

Il Belgio è arrivato a 10.001 morti, di cui 14 nelle ultime 24 ore, con 117.115 casi di Covid-19 registrati dall'inizio della pandemia. Il Paese ha circa 11,5 milioni di abitanti.