Nel mondo 33.561.081 contagi da Covid e oltre un milione di morti

AGI - Il bilancio dei morti per Covid-19 nel mondo è arrivato a 1.007.769 secondo i dati della Johns Hopkins University. I contagi accertati sono 33.561.081.

I numeri, avvertono i ricercatori, sono molto probabilmente più bassi della realtà. Un po' per la lentezza nel raccoglierli un po' per una sospetta sottostima in alcuni Paesi.