Macron incontra la leader dell'opposizione bielorussa

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha incontrato la leader dell'opposizione bielorussa Svetlana Tikhanovskaya e ha promesso di aiutare a mediare la crisi politica in corso nel Paese. "Faremo del nostro meglio come europei per aiutare a mediare", ha assicurato il capo dell'Eliseo, in visita a Vilnius dove la Tikhanovskaya si è rifugiata dopo le contestate elezioni presidenziali che hanno dato il via alle proteste contro Alexander Lukashenko.

"Ci ha promesso che farà tutto il possibile per aiutare la mediazione" e oer far "rilasciare i prigionieri politici", ha confermato la leader dell'opposizione bielorussa che in precedenza ha visto i leader di Polonia e Lituania.

Tikhanovskaya ha annunciato che interverrà al Parlamento di Parigi, dopo aver incontrato il presidente francese Emmanuel Macron in visita nella capitale lituana. "Abbiamo ricevuto un invito a parlare davanti al Parlamento francese e l'abbiamo accettato", ha affermato l'oppositrice, annunciando per la settimana prossima un incontro con la cancelliera tedesca, Angela Merkel.

Il colloquio è per il Cremlino un semplice incontro "con un cittadino della Bielorussia". "È un diritto sia del presidente della Francia, che di questo cittadino della Bielorussia e lo rispettiamo", ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, aggiungendo che a Mosca l'incontro viene letto come "un sostegno" del presidente francese a Tikhanovskaya.