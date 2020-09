Angela Merkel visita Navalny in ospedale

L'oppositore politico russo Aleksei Navalny ha confermato di aver incontrato la cancelliera tedesca, Angela Merkel, mentre era ricoverato alla clinica Charité di Berlino, dopo essere stato avvelenato in Russia.

"L'incontro c'è stato, ma non vale la pena definirlo 'segreto'", ha scritto Navalny su Twitter commentando lo scoop di Der Spiegel. "Si è trattato piuttosto di un incontro privato e di una conversazione con la famiglia", ha spiegato l'oppositore, dicendosi "molto grato alla cancelliera Merkel" per il fatto di esserlo andato a trovare in ospedale.