Trump lancia il suo piano sanità "America First"

AGI - Donald Trump lancia il suo piano per la sanità all'insegna dell'America First. Durante un intervento a Charlotte, il presidente ha annunciato la firma di un ordine esecutivo per mettere in pratica la sua "visione" per la sanità, promettendo di tutelare le persone con condizioni pre-esitenti come previsto dall'Obamacare che lui vuole smantellare. Il motto del nuovo piano, ha detto, "è più scelta".

Presentando il suo piano, Trump ha accusato lo sfidante democratico per la Casa Bianca di "socialismo" e ha avvertito che se venisse eletto i costi della Sanità "salirebbero alle stelle". Il tycoon ha dunque rilanciato sui brogli elettorali che potrebbero portare Biden alla vittoria facendo "collassare" l'economia.

Descrivendo il suo piano per la Sanità, il presidente Donald Trump ha annunciato che gli over 65, quelli che si avvalgono della copertura sanitaria nazionale Medicare, riceveranno presto una carta da 200 dollari per l'acquisto di medicinali. "Nessuno ha mai visto una cosa simile prima. Queste carte sono incredibili - ha detto - io mi prenderò sempre cura dei nostri meravigliosi anziani".

Intanto il Governatore di New York, Andrew Cuomo, ha dichiarato che il suo Stato condurrà la propria verifica di qualsiasi vaccino contro il coronavirus approvato a livello federale, citando la preoccupazione che il processo di controllo sia eccessivamente politicizzato. "Francamente, non mi fidero' dell'opinione del governo federale", ha detto ai giornalisti il leader dem a capo dello Stato.

Cuomo ha annunciato che lo Stato di New York creerà un comitato di revisione sotto la direzione del suo dipartimento della Salute, una mossa che probabilmente aggraverà ulteriormente le preoccupazioni e il disagio tra la popolazione americana riguardo al processo di approvazione federale per un potenziale vaccino.

Il governatore ha espresso la preoccupazione sulle dichiarazioni di Trump dell'inizio di questa settimana secondo cui la Casa Bianca "puo' o non puo'" autorizzare le norme della Food and Drug Administration (Fda) che rafforzano gli standard per l'approvazione dei vaccini. "Sembra una mossa politica", aveva detto Trump riguardo ai piani della Fda, che potrebbe ritardare inutilmente il rilascio di un vaccino che ha promesso sarebbe stato disponibile entro il voto del 3 novembre.