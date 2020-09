Deputato argentino bacia il seno della moglie in videoconferenza, sospeso 

AGI - Seduta parlamentare 'piccante' nell’emiciclo di Buenos Aires: in piena videoconferenza un deputato ha baciato il seno della moglie, costringendo il presidente a fermare i lavori e a sospenderlo. Tra 5 giorni il Parlamento comunicherà la sanzione inflitta a Juan Emilio Ameri, questo il nome del parlamentare coinvolto nella vicenda che in queste ore fa scalpore sui media argentini e spopola sui social.

Pizzicato mentre stringe a sé la compagna e tira fuori il suo seno da una t-shirt di colore nero per baciarlo, il parlamentare della provincia settentrionale di Salta si è difeso dicendo che era convinto di non essere connesso al momento dell’effusione amorosa. La scena, però, è stata ritrasmessa sullo schermo gigante istallato nell’emiciclo, dove a causa delle restrizioni per il Covid-19 si riunisce solo una parte dei deputati, mentre gli altri sono collegati in videoconferenza.

La sessione è stata prima interrotta e poi sospesa. Sui social il video della scena audace è subito diventato virale, visto e condiviso decine di migliaia di volte, accompagnato da commenti pesanti. “Durante questi mesi di telelavoro abbiamo vissuto situazioni molto diverse. Un deputato si è addormentato, un altro si è nascosto, ma oggi abbiamo assistito ad una situazione che supera le regole di decoro di questa casa”, ha commentato il presidente del Parlamento, Sergio Massa.

“Qui, all’interno del Paese, la connessione è molto scarsa. La mia compagna stava uscendo dal bagno e le ho chiesto come stavano le sue protesi e l’ho baciata. Dieci giorni fa è stata operata per inserire delle protesi mammarie”, ha spiegato, scusandosi, il 47enne Ameri, esponente della coalizione di governo Frente de Todos del presidente di centro-sinistra Alberto Fernandez, subito espulso dopo l'accaduto.

Intervistato dall’emittente televisiva Todos Noticias, ha riferito della “grande vergogna” provata e si è rammaricato per un “incidente spiacevole dovuto a una cattiva connessione alla rete”, sottolineando che non intende rassegnare le dimissioni e sta aspettando la decisione dei colleghi. Ameri, padre di tre bambini, ha anche detto che da allora sua moglie “sta molto male e non fa altro che piangere”.