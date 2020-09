In Libano è saltato in aria un deposito di armi di Hezbollah

AGI - Un'esplosione ha scosso il villaggio di Ain Qana nel sud del Libano, mandando in fumo un deposito di armi di Hezbollah. Secondo fonti di sicurezza rilanciate dai media locali, si è trattato di un "incidente tecnico", ma l'agenzia di stampa libanese ha segnalato la presenza di jet israeliani nell'area. La zona è stata isolata dagli uomini della milizia filo-iraniana. Ci sarebbero stati diversi feriti, quattro secondo fonti non confermate.

La cautela del movimento filo-sciita

Hezbollah non ha rilanciato commenti ufficiali spiegando che sta ancora accertando le cause dell'esplosione ma ha fatto filtrare che non ci sarebbero stati feriti e che si è trattato di un attacco contro il suo leader. Secondo il giornalista Salem Zahran, definito "filo-Hezbollah", secondo cui la deflagrazione è avvenuta in un magazzino usato come deposito di "proietti dell'epoca della guerra" e non ha provocato vittime. Ma secondo l'agenzia turca Anadolu ci sarebbero diversi feriti.