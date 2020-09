Trump accelera sulla Corte Suprema, entro sabato la nomina del nuovo giudice 

AGI - Il presidente Donald Trump punta al voto di conferma del Senato sulla sua nomina per la Corte Suprema prima dell'Election Day del 3 novembre. Lo ha detto parlano con i cronisti mentre lasciava la Casa Bianca, diretto nell'Ohio per un comizio elettorale. "Preferirei che (il voto) avvenisse prima delle elezioni", ha dichiarato il presidente, confermando la nomina probabilmente per sabato, per sostituire Ruth Bader Ginsburg, la giudice icona liberal deceduta venerdi' scorso all'eta di 87 anni. Ha anche confermato una short list di 5 papabili guidata, a quanto sembra, da Amy Coney Barrett. Da qui a sabato, il presidente "incontrerà alcune" delle 5 papabili per la successione.

Intanto il leader di maggioranza al Senato,il repubblicano Mitch McConnell, ha assicurato il voto "quest'anno" sulla nomina di Donald Trump per la successione di Ruth Bader Ginsburg alla Corte Suprema. E anche se Trump ha annunciato la nomina tra venerdì e sabato, McConnell non ha precisato se il voto del Senato avverrà prima o dopo l'elezione presidenziale del 3 novembre. In ogni caso, "entro l'anno" significa che a votare la nomina sarà l'attuale Camera Alta a maggioranza repubblicana. Anche se i democratici riuscissero a conquistare il Senato alle elezioni il nuovo Congresso non si insedierà prima di gennaio.