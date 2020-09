Fuga di notizie su possibile nuovo lockdown in Scozia

AGI - Il governo scozzese studia ulteriori restrizioni per contrastare il coronavirus. In un documento trapelato su Twitter, c'è l'elenco delle possibili chiusure, compresi dei veri e propri lockdown a rotazione da metà ottobre in occasione della tranche di vacanze scolastiche.

This has been shared privately with me (thanks!).

ScotGov options for “circuit breaker”. pic.twitter.com/9RqXiBE2mZ — CovidSenseBloke (@CovidSenseBloke) September 20, 2020

La premier Nicola Sturgeon ha confermato di essere a conoscenza del documento, uno screenshot di computer, che sta circolando su Twitter e non ne ha negato l'autenticità. Ha detto che il suo governo sta vagliando una serie di misure alcune delle quali potrebbero essere adottate in settimana e altre più tardi.

"Sì stiamo vagliando una serie di opzioni e qualsiasi governo che, in una situazione come questa, non lo facesse non farebbe un buon lavoro. Ma non siamo ancora giunti a decisioni definitive, quindi chiunque stia esaminando dei documenti e tragga una conclusione che questi accadranno sicuramente è sbagliato, perché non abbiamo preso queste decisioni".