Coronavirus: Johnson pronto ad anticipare alle 22 la chiusura dei pub

AGI - Il premier britannico, Boris Johnson, si prepara ad annunciare domani la chiusura anticipata dei pub alle 22, a fronte dell'innalzamento a quattro del livello d'allerta per la diffusione del coronavirus.

Lo ha riferito il Sun, preannunciando una delle misure che il governo ha intenzione di decretare per cercare di rallentare la trasmissione del Covid.

Intanto la polizia inglese si prepara a fare multe e arresti per far rispettare le regole di distanziamento sociale nei pub e nei ristoranti, in base alle nuove misure che puntano a caricare la responsabilità maggiormente sui proprietari che sui clienti.