In Australia centinaia di balene spiaggiate. È corsa per salvarle 

AGI - E' corsa contro il tempo in Tasmania per salvare 250 balene che si sono spiaggiate, mentre oltre 25 sono già morte. I cetacei sono rimasti incastrati in un banco di sabbia a Macquarie Harbour; sembra che si tratti di balene pilota ma non è stato ancora confermato.

Gli esperti sono al lavoro per pianificare l'operazione di soccorso che verrà lanciata a breve, con la marea "a nostro favore", ha sottolineato il capo dei soccorritori, Nic Deka. Il fenomeno delle balene spiaggiate è abbastanza frequente in Tamsania, ma il numero elevato di cetaceti coinvolti questa volta è insolito. La zona è stata isolata dalle forze di polizia presenti sul posto e potrebbe essere richiesto l'intervento anche di volontari.