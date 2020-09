Scala il palazzo più alto di Parigi, arrestato

AGI - Un uomo, di cui non è stata resa nota l'identità, è stato arrestato dopo aver scalato la facciata della Torre Montparnasse, il palazzo più alto di Parigi. Lo scalatore, che non ha usato imbracature o altri aiuti, e' stato trattenuto dopo essere arrivato in cima al palazzo di uffici di 210 metri.

Ha iniziato la salita la sera presto ed è stato arrestato alle 20 dopo che un soccorritore e' sceso su una corda e lo ha accompagnato sul tetto della torre. Non era la prima volta che un alpinista intraprendeva la Torre Montparnasse. Nel 2015 il francese "Uomo Ragno" Alain Robert completò l'audace impresa con una bandiera nepalese in mano, in omaggio alle vittime di un devastante terremoto nel Paese. La Torre Montparnasse non è alta quanto la famosa Torre Eiffel, ma rimane l'unico grattacielo del centro di Parigi.