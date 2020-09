Abu Mazen, niente pace senza la fine dell'occupazione israeliana

AGI - Non ci sarà "pace" in Medio Oriente finché durerà l'"occupazione" israeliana dei territori palestinesi: è quanto ha detto presidente palestinese Abu Mazen (Mahmoud Abbas) dopo la firma a Washington degli accordi per la normalizzazione delle relazioni tra Israele, Bahrein ed Emirati Arabi Uniti.

"Non ci sarà pace, sicurezza o stabilità per nessuno nella regione senza la fine dell'occupazione e senza il rispetto dei pieni diritti del popolo palestinese", ha affermato Abbas in una dichiarazione.