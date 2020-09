Da venerdì alle 14 Israele torna in lockdown per almeno3 settimane

AGI - Il governo israeliano ha deciso di proclamare un nuovo lockdown per arginare l'epidemia.

Durerà almeno tre settimane a partire dalle 14 di venerdì 18.

Il secondo confinamento sarà articolato in tre fasi e conterrà misure molto rigide.

La decisione di imporre una chiusura di tre settimane da Rosh Hashanah a Sukkot è stata approvata dal governo dopo una riunione durata più di sette ore.

In origine il piano era di iniziare l'isolamento alle 6 del mattino, ma i ministri hanno respinto il fatto che la gente aveva bisogno di più tempo per prepararsi per le vacanze, da qui la decisione di avviare il blocco alle 14.

Il governo ha anche approvato che le scuole restino aperte fino a venerdì, alla vigilia di Rosh Hashanah. Il piano originale prevedeva che il sistema educativo cessasse di funzionare mercoledì. Netanyahu ha detto che il sistema scolastico rimarrà chiuso per almeno due settimane e poi il governo prenderà in considerazione la riapertura di scuole materne ed elementari, a seconda del tasso di infezione.