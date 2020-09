Vota in topless dopo essersi presentata con una maglietta anti-trump vietata

AGI - Fuori programma in un seggio di Exeter, in New Hampshire, dove si vota per le primarie di partito. Una donna si è presentata indossando una maglietta con scritto "McCain Hero, Trump Zero". Il responsabile del seggio, Paul Scafidi, le ha detto che non poteva votare indossando una maglietta con messaggio politico. La donna ha protestato, indicando un'altra elettrice che si era presentata con la maglietta con stampata la bandiera americana, ma il responsabile del seggio le ha spiegato che la bandiera non è il simbolo di una parte politica.

A quel punto, mentre controllava i suoi dati anagrafici, Scafidi le ha detto che se voleva votare doveva togliersi la maglietta. La donna l'ha preso in parola: si è sfilata la t-shirt davanti a tutti, restando in topless. "È stata velocissima - ha spiegato Scafidi - tutti i presenti hanno reagito con un "woooow". Lei è andata al seggio e ha votato. Poi si è rivestita ed è andata via". Non è stata riportata la sua identità.