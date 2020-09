Incendi 'straordinari' stanno devastando la costa occidentale degli Usa

AGI - Un numero "straordinario" di incendi sta bruciando gli Stati americani di California, Oregon e Washington, alimentati da forti venti che, secondo le previsioni, sono destinati a continuare. Come riporta il New York Times, i roghi stanno interessando diversi Stati della West Coast, dove hanno distrutto numerose abitazioni e costretto migliaia di persone ad evacuare.

La combinazione di venti e caldo alimenta le fiamme, che ha portato a drammatiche scene di fuga, mentre a Bay Area a San Francisco il cielo pieno di nuvole di fumo ha coperto il sole che sorgeva e prodotto un inquietante bagliore arancione.

Oltre 930 mila ettari di terra in California sono andati a fuoco quest'anno, quasi 20 volte quanto bruciato nei primi nove mesi dell'anno scorso, mentre finora ci sono stati 2.650 incendi in piu' rispetto allo stesso periodo del 2019.

E il dramma non è solo in California. Lo Stato di Washington ha visto circa 134 mila ettari di terra bruciati. Quasi tutte le abitazione e gli edifici municipali nella piccola cittadina di Malden sono stati distrutti dalle fiamme. In Oregon, gli incendi hanno costretto a evacuare la maggior parte della città di Medford, che conta oltre 80 mila abitanti e molti altri cittadini sono stati avvisati che potrebbero presto dover lasciare le loro case.