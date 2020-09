Paperoni sempre più ricchi. Bezos al top. Commisso primo tra gli italiani

AGI - I super ricchi sono più ricchi che mai, nonostante la crisi planetaria legata alla pandemia. E il numero uno si conferma il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, che ha aumentato il suo patrimonio del 57 per cento. E’ quanto emerge dalla lista dei “400” miliardari pubblicata da Forbes, da cui risulta che in media il loro patrimonio è cresciuto, nell’ultimo anno, dell’8 per cento. Il totale ammonta a più di 3 mila miliardi di dollari, il dato più alto nei trentanove anni di classifiche stilate da Forbes.

Bezos, al comando per il terzo anno di fila, ha portato il suo patrimonio a 179 miliardi di dollari, un dato aggiornato al 24 luglio e parziale, visto che ad agosto il fondatore di Amazon, sempre secondo Forbes, avrebbe superato il muro dei 200 miliardi, il primo nella storia di questa classifica. Al secondo posto il fondatore di Microsoft, Bill Gates, con 111 miliardi, seguito da Mark Zuckerberg, di Facebook, con 85 miliardi. Tra i primi dieci anche Warren Buffett, il proprietario dei Los Angeles Clippers Steve Ballmer, Elon Musk di Tesla, e i due fondatori di Google Larry Page e Sergey Brin, all’8° e 9° posto, che insieme possono vantare un patrimonio di 133,2 miliardi. Primo degli “italiani”, il proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso, al 115° posto con 5,5 miliardi. (AGI)