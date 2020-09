"Su vaccino Covid non credo a Trump sulla parola", dice la candidata dem Kamala Harris

AGI - La candidata dem come vicepresidente della Stati Uniti in tandem con Joe Biden, Kamala Harris, ha dichiarato in un'intervista alla Cnn che la sola parola del presidente Donald Trump su qualsiasi potenziale vaccino contro il coronavirus non è sufficiente. "Non mi fiderei di Donald Trump e dovrebbe essere una fonte di informazioni credibile a parlare dell'efficacia e dell'affidabilità di qualunque cosa stia parlando", ha dichiarato. "Non crederò alla sua parola", ha aggiunto riferendosi all'annuncio del presidente che il vaccino contro il Covid-19 "sarà probabilmente pronto a ottobre".

"Sottopormi al vaccino? Non mi fiderei se fosse Donald Trump a garantire per la sua efficacia e sicurezza. Aspetterei una fonte più credibile”, ha detto ancora la candidata democratica nell'intervista alla Cnn. “Le elezioni - ha spiegato - arriveranno tra meno di due mesi e Trump farà di tutto per apparire come quello che controlla la situazione legata all’epidemia”, ha aggiunto.

"Pensiamo che probabilmente possiamo avere il vaccino contro il virus durante il mese di ottobre. Ho parlato con Pfizer che sta facendo grandi progressi", aveva dichiarato ieri il capo della Casa Bianca.