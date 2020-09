Oltre 600 persone arrestate in Bielorussia nelle proteste contro Lukashenko

AGI - Sono 633 le persone arrestate nelle proteste di ieri in Bielorussia contro il presidente Alexander Lukashenko. Lo riferisce il ministero dell'Interno..

Secondo quanto riferito da una portavoce del ministero dell'Interno bielorusso, Olga Chemodanova, alle 42 manifestazioni di domenica hanno partecipato circa 31.000 persone. "Ieri 633 persone sono state arrestate per aver infranto la legge sugli eventi di massa, 363 delle quali resteranno in carcere fino a che non compariranno in tribunale".

La polizia di Minsk ha negato di aver arrestato Maria Kolesnikova, membro del Consiglio di coordinamento dell'opposizione. "La polizia di Minsk non l'ha trattenuta", ha precisato il dipartimento di polizia del Comitato esecutivo della città. Una testimone aveva riferito al portale Tut.by di aver visto la donna, già responsabile della campagna elettorale del candidato Viktor Babariko, il principale rivale di Aleksandr Lukashenko arrestato il 18 giugno ed escluso dalle presidenziali, mentre veniva caricata a forza su un pulmino con la scritta "Comunicazione" che poi si è subito allontanato.