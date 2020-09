Minsk blindata per una nuova manifestazione di protesta contro Lukashenko

AGI - Il centro di Minsk è presidiato da un ampio schieramento delle forze di sicurezza in vista della nuova manifestazione di questo pomeriggio contro i presunti brogli che hanno permesso a Alexander Lukashenko di essere rieletto presidente il mese scorso.

Alcune barriere sono state erette dalla polizia nella centrale piazza Oktyabrskaya su cui si affaccia la sede della presidenza della Repubblica. Nelle proteste di ieri ci sono stati 91 fermi per violazione della legge sui raduni di massa, ha reso noto il ministero dell'Interno, precisando che 34 di loro restano in strutture di detenzione temporanea in attesa di processo.

Secondo il governo sono 4 mila le persone che hanno partecipato alle manifestazioni in tutto il Paese. Ma si stima che anche in questo terzo weekend consecutivo di proteste siano scese in piazza non meno di 100 mila manifestanti.

Una funzionario del Consiglio di coordinamento dell'opposizione in Bielorussia, Olga Kovalkova, ha reso noto di aver trovato rifugio a Varsavia dopo essere stata portata al confine polacco dai servizi di sicurezza di Minsk. La Kovalkova era agli arresti in Bielorussia dal 25 agosto.