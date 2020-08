Estero

Trump andrà martedì a Kenosha: "Non mi è piaciuto quello che ho visto"

Il presidente Usa risponde ai giornalisti che gli chiedono del video in cui si vede un agente che spara alle spalle dell'afroamericano Jacob Blake, rimasto paralizzato. La visita in Wisconsin dopo le dure proteste per l'episodio. In programma un incontro con la polizia locale.