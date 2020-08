Superati i 25 milioni di contagi di Covid nel mondo

AGI - Sono più di 25 milioni i casi di coronavirus in tutto il mondo, più della metà dei quali negli Usa, secondo il bilancio della France Press in base a fonti ufficiali. In totale le infezioni registrate sono 25.029.250 e le vittime 842.915. Quasi 4 contagi su 10 sono stati accertati negli Stati Uniti e in Brasile, i due Paesi più colpiti con rispettivamente 5.960.652 casi (182.760 decessi) e 3.846.153 casi (120.262 decessi).

Gli Usa hanno registrato nelle ultime 24 ore altri 46.886 casi di coronavirus, e 1.014 decessi legati alla malattia.

L'India ha segnato un nuovo record di contagi giornalieri: sono 78.761 le infezioni registrate nelle ultime 24 ore. L'India è il terzo paese più colpito dall'epidemia, con più di 3,5 milioni di infezioni. Le vittime sono più di 63 mila.