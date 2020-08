L'uragano Laura ha ucciso 14 persone

AGI- Sono almeno 14 le vittime causate dal passaggio dell'uragano Laura nel sud degli Stati Uniti. In Louisiana i morti sono stati almeno 10, come ha reso noto il governatore John Bel Edwards: cinque a causa di un'intossicazione da monossido di carbonio, dato che hanno utilizzato generatori mobili all'interno delle proprie abitazioni. Quattro sono morti in seguito alla caduta di alberi stradicati dalla furia dei venti, mentre un uomo e' affogato in seguito all'affondamento della propria barca.

Sono oltre 460 mila le persone in Louisiana ad essere rimaste ieri senza corrente elettrica, mentre il Texas è lo Stato meno colpito dall'uragano. Qui si registrano 4 vittime, 3 delle quali anch'esse in seguito all'inalazione di monossido di carbonio: si tratterebbe di persone senzatetto, che avevano cercato rifugio in una sala giochi a Port Arthur.