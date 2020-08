Sabato di proteste in Europa contro le mascherine

AGI - Il nemico è la mascherina, a Berlino come a Londra e Parigi. In migliaia sono scesi per le strade delle capitali europee per protestare contro i provvedimenti anti-Covid. Nonostante il bilancio globale delle vittime della pandemia del nuovo coronavirus abbia superato gli oltre 838 mila.

A Berlino i manifestanti sono stati 38 mila. Di questi, trecento sono stati fermati dopo uno scontro con gli agenti davanti all'ambasciata russa.

A Londra, un migliaio di manifestanti si è radunato in Trafalgar Square, mentre a Zurigo oltre mille hanno chiesto alla polizia "un ritorno alla libertà".

A Parigi, circa trecento persone hanno protestato contro l'obbligo delle mascherine.

"Basta con la dittatura del coronavirus" e "Mettete fine alla follia Covid": sono alcuni degli striscioni che si sono visti alla manifestazione dei negazionisti della pandemia che hanno iniziato a sfilare nel centro di Berlino finché la polizia non ha annunciato lo scioglimento del corteo a causa del mancato rispetto delle norme d'igiene, del distanziamento e dell'obbligo di mascherina da parte della grande maggioranza dei manifestanti.Dopo l'ordine di scioglimento, la polizia - che aveva schierato circa tremila agenti - è dovuta intervenire in diversi punti del centro della capitale, trascinando via alcuni manifestanti che rimanevano dimostrativamente seduti rifiutandosi di allontanarsi. Nella Friedrichstrasse, da dove il corteo doveva partire, è stato dato alle fiamme un container, qualche fermo è stato effettuato dopo il lancio di bottiglie da parte di alcuni manifestanti. Altri tafferugli sono stati segnalati nelle strade vicine.

In un primo momento le autorità cittadine avevano vietato la manifestazione per timore che le misure anti-Covid venissero sistematicamente violate causando rischi molto elevati per la salute della persone a causa della possibile diffusione del virus. Come del resto era accaduto il primo agosto ad una precedente manifestazione anti-Covid, che aveva richiamato decine di migliaia di persone, dove quasi nessuno portava le mascherine o rispettava la distanza minima.

Ma poi ieri sera il tribunale amministrativa aveva a sua volta annullato il divieto, anche se la stessa cancelliera Merkel aveva manifestato ieri il proprio appoggio alla decisione delle autorità di Berlino.