Nuovo record di contagi in Francia, 5.429 casi di Covid-19 in 24 ore

AGI - Balzo dei contagi in Francia: nelle ultime 24 sono stati 5.429 i casi di Covid-19 registrati Oltralpe, riferisce il Dipartimento della Sanità pubblica. Si tratta di un nuovo record dal mese di maggio. Ieri i nuovi casi erano stati 3.304, ma la soglia dei 4 mila nuovi casi di contagio è stata superata più volte negli ultimi giorni. Il premier Jean Castex ha invitato i francesi a "essere responsabili" di fronte alla recrudescenza dell'epidemia, mentre tratteggia le linee del piano di ripresa economica che sarà presentato il tre settembre.

Il piano di ripresa economica

La presentazione, inizialmente prevista per lunedì scorso, era stata rinviata di una settimana per consentire al governo di concentrarsi sulla lotta contro il Covid-19. Il piano vale 100 miliardi (due saranno dedicati alla cultura) e vuole rispondere alla crisi economica e sociale, che Castex teme "sia più pericolosa" di quella sanitaria.

Ripartire proteggendosi

"Non ho mai pensato che lo Stato potesse fare tutto, ha la sua parte di responsabilità ma tutti devono sentirsi preoccupati per la lotta contro l'epidemia", dice in particolare Jean Castex su France Inter. Il primo ministro invita i francesi a “riprendere la propria vita, ma proteggendosi”, optando per una linea rassicurante e di responsabilità per far fronte al rimbalzo di casi di Covid-19 nel Paese.

33 focolai di contagio

Nelle ultime 24 ore la Francia ha registrato altri 3.304 casi di coronavirus e 33 nuovi focolai. Le autorità regionali della Provenza-Alpi-Costa Azzurra (Sud) hanno annunciato un rafforzamento delle misure a Marsiglia, introducendo l'obbligo di indossare mascherine e la chiusura di bar e ristoranti alle 23:00 in tutto il dipartimento delle Bouches-du-Rhône.

Niente panico

“Non c’è da farsi prendere dal panico. Non siamo tornati alla situazione di aprile e maggio. I ricoveri in rianimazione crescono ma rimangono molto limitati” ha detto il premier all’emittente radiofonica France Inter, suggerendo ai francesi di “riprendere le proprie vite, proteggendosi”. Parole e toni rassicuranti quelli scelti da Castex per la riapertura delle attività del governo dopo la pausa estiva, in netto contrasto con il moltiplicarsi di appelli allarmisti nelle ultime settimane, quando si paventava la possibilità di un nuovo confinamento, anche solo regionale.

L'appello per la mascherina

Il numero di casi in aumento è la prova che “il virus è ancora qui e non ha perso della sua virulenza” ha sottolineato il primo ministro francese, chiedendo ai cittadini di “indossare la mascherina, un po’ fastidiosa ma estremamente utile” per contrastare il Covid-19. In risposta alle rivendicazioni delle opposizioni, Castex ha confermato di escludere la gratuità generalizzata delle mascherine.