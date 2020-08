Trump punzecchia Biden: "Non fa ciò di cui parla, sono solo parole"

AGI - Nuovo attacco del presidente Usa, Donald Trump, al rivale dem, Joe Biden, nella corsa alla Casa Bianca. "In 47 anni, Joe non ha fatto nessuna delle cose di cui ora parla. Non cambierà mai, solo parole!", ha scritto Trump su Twitter a conclusione della convention democratica in cui l'ex vicepresidente di Barack Obama ha accettato formalmente la nomination del partito.