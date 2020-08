Navalny è in coma, i medici: "Condizioni gravi ma stabili"

AGI. - Alexei Navalny è “in coma, in condizioni gravi ma stabili”. E’ il primo bollettino medico diffuso da rappresentanti dell’ospedale di Omsk dove è ricoverato l’oppositore russo, per sospetto avvelenamento.

Выступление представителя больницы pic.twitter.com/s9vfS0cSDq — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

Secondo quanto riferito su Twitter dalla portavoce di Navalny, a parlare con la stampa è stato il vice primario dell’ospedale. “Non ha detto nulla sulla diagnosi né se è in pericolo di vita”, ha sottolineato la portavoce.



Kira Yarmysh ha scritto che Navalny si è sentito male durante un volo da Tomsk, in Siberia, a Mosca. Il pilota ha deciso per un atterraggio di emergenza a Omsk per consentire il ricovero. Secondo i medici sarebbe stato avvelenato da un liquido caldo. "Crediamo che Alexei sia stato avvelenato da qualcosa mescolato nel suo tè", ha scritto Yarmysh. "Era l'unica cosa che beveva al mattino".

Navalny, che è passato da blogger anti-corruzione a sfidante più ovvio del presidente russo Vladimir Putin, è stato sottoposto a continue pressioni da parte delle autorità, tra cui decine di condanne a pene detentive. Un anno fa, disse di essere stato avvelenato mentre era in prigione.

Yarmish ha riferito al sito Mediazona che Navalny non aveva alcun sintomo prima del decollo del volo e ha riferito che l’oppositore aveva bevuto solo del tè nero all’aeroporto di Tomsk prima di partire. Poi si è sentito male.

“Ha detto che non stava bene e mi ha chiesto un tovagliolo, era sudato”, ha raccontato la portavoce alla radio Eco di Mosca, “abbiamo chiesto dell’acqua ma ci hanno detto che non lo avrebbe aiutato, poi è andato in bagno e ha perso conoscenza”.

Secondo quanto scrivono i media locali, Navalny era andato in Siberia per alcuni giorni per raccogliere materiale su un’inchiesta legata ad alcuni deputati del partito di governo Russia Unita. Yarmish ha anche detto che su richiesta dello staff di Navalny, all’ospedale di Omsk è stata chiamata la polizia.

Gli avvocati del Fondo anti-corruzione guidato dall’oppositore - realtà che si occupa di denunciare, documenti alla mano, la corruzione nell’amministrazione pubblica e nell’élite russa - hanno detto che su quanto accaduto chiederanno l’apertura di un’inchiesta al Comitato investigativo secondo l’articolo 277 del codice penale “attentato alla vita di uno statista o di un personaggio pubblico, commesso per porre fine alla sua attività pubblica o politica”.

#BREAKING : Passengers say that #AlexeyNavalny went to the toilet during the flight and did not return. They heard #Navalny screaming for help. pic.twitter.com/kyyvdOFknh — Albert Batlayeri (@AlbertBatlayeri) August 20, 2020

Non si tratta del primo caso di avvelenamento di una voce critica del Cremlino in Russia. Più o meno con le stesse modalità era stata avvelenata su un aereo, nel 2004, la giornalista della Novaya Gazeta Anna Politkovskaya: le era stato chiesto di mediare nel sequestro della scuola di Beslan, che non riuscirà a raggiungere perché si sente male in volo. Non aveva mangiato nulla, solo bevuto un tè sull’aereo.

Navalny era stato oggetto di un sospetto avvelenamento a luglio dell’anno scorso, quando era stato ricoverato per una misteriosa allergia mentre era in carcere a scontare 30 giorni di detenzione per la sua partecipazione, quell’estate, alle proteste di piazza a Mosca contro il governo.