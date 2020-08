Aereo di pattugliamento italiano intercettato da un jet russo sul Mar Nero

Un caccia russo Su-27 si è alzato per intercettare e 'accompagnare' un aereo di pattugliamento della Marina militare italiana sul Mar Nero. Lo ha comunicato il ministero della Difesa di Mosca, come riporta Ria Novosti. Casi del genere sono frequenti nella zona: ieri un Su-27 si era alzato in volo per intercettare un velivolo di perlustrazione della Marina Usa.

Le apparecchiature di localizzazione, spiega il Centro nazionale di controllo della difesa, hanno registrato un oggetto che si avvicinava al confine russo e il Su27 è decollato per identificare l'obiettivo.

"L'equipaggio del jet da combattimento russo si è avvicinato a una distanza di sicurezza dall'aereo e lo ha identificato come un velivolo pattugliatore Atlantic della Marina militare italiana", si legge nel comunicato.

Dopo che l'aereo italiano si è allontanato dal confine russo, il caccia è tornato alla sua base. I russi monitorano costantemente gli aerei militari stranieri vicino al territorio della Federazione. Solo questa settimana, Su-27 si sono alzati due volte per intercettare aerei americani sul Mar Nero.