Dalle mascherine al lockdown, così il mondo reagisce a ritorno contagi

AGI - La pandemia di Covid-19 ha ucciso 750 mila persone nel mondo e ne ha contagiate 20,6 milioni, ma ora a far paura è il recente rimbalzo dei contagi che fa temere una possibile seconda ondata, spingendo molti governi a varare nuove restrizioni igienico-sanitarie.

Obbligo di mascherina per strada, nuove chiusure, divieti e restrizioni tornano in vigore in un numero sempre crescente di Paesi, in America latina, Europa, Medio Oriente e Asia.

© Paul Hennessy/NurPhoto/AFP Stazione stradale per i tamponi anti coronavirus a Orlando, in Florida

America Latina

L'America Latina e i Caraibi sono la regione più colpita al mondo, con in testa il Brasile e i suoi 104.201 morti, seguito dal Messico, a quota 54.666. In Perù, terzo Paese della triste classifica con oltre 22 mila decessi e un record di 8.875 casi nelle ultime 24 ore, il governo ha decretato il confinamento domenicale per impedire le riunioni di famiglia, diventate la prima causa di contagio. In Venezuela lo stop ai voli commerciali è stato prorogato per il quinto mese consecutivo: un provvedimento che rientra nello stato di allerta decretato dal presidente Nicolas Maduro, mentre continua il confinamento in vigore dal 16 marzo.

Europa

In Belgio, nei 19 comuni della regione di Bruxelles è obbligatorio indossare mascherine protettive anti-Covid. Un provvedimento già vigente dallo scorso 11 luglio nella maggior parte dei luoghi pubblici, ma ora esteso all'intero territorio regionale quale tentativo di arginare il rimbalzo dei nuovi contagi giornalieri, oltre 50 ogni 100 mila abitanti, quindi 600 persone colpite ogni 24 ore su una popolazione di circa 1,2 milioni di abitanti.

In Francia decine di città tra cui Lione, Bordeaux, Marsiglia, Lille, Tolosa e Nizza, hanno introdotto l'obbligo di indossare la mascherina per strada. Un provvedimento che riguarda anche alcuni quartieri di Parigi. La maratona della capitale, prevista per il 15 novembre, è stata annullata, mentre il divieto di raduni di oltre 5 mila persone è stato prorogato fino al 30 ottobre.

I ministri dell'Economia e del Lavoro hanno avviato consultazioni con i vari settori di attività per cercare di generalizzare più possibile l'uso della mascherina sul posto di lavoro.

In Finlandia il governo consiglia ai suoi cittadini per la prima volta di usare le mascherine e di tornare al telelavoro quando possibile.

© ANTTI AIMO-KOIVISTO / LEHTIKUVA / AFP La premier finlandese Sanna Marin

L'attuale legislazione non consente di obbligare la popolazione a indossare mascherine e per questo l'esecutivo della premier Sanna Marin, si è limitato a raccomandare ai cittadini di utilizzarle nei trasporti pubblici nei luoghi dove non è possibile mantenere una distanza minima di sicurezza.

In Germania, a Berlino, le autorità hanno chiuso in via precauzionale una scuola della capitale. Le lezioni sono ricominciate appena lo scorso lunedì, senza la distanza minima di 1,5 metri ma con l'obbligo della mascherina in tutti gli edifici scolastici, anche se non durante le lezioni. A

preoccupare, di fronte all'incremento del numero di casi registrato negli ultimi giorni, è il fatto che sono soprattutto i giovani a contagiarsi con il coronavirus, in questa sorta di "seconda fase" della pandemia. Il governo tedesco ha poi inserito Bucarest e alcune regioni della Romania nell'elenco delle zone considerate ad alto rischio Covid, costringendo il ministro del Lavoro a cancellare una visita nella capitale rumena.

In Grecia, almeno fino al 17 agosto, sull'isola di Poros, vicina ad Atene, vige un coprifuoco notturno per tutti i ristoranti e i bar e il divieto a tenere fiere e mercati all'aperto. Inoltre sono vietati assembramenti con più di 9 persone, anche all'interno delle abitazioni, è obbligatorio indossare le mascherine. Misure prese anche nell'ambito della "settimana del risveglio" sul Covid-19 decise nei giorni scorsi dal governo, dopo un costante aumento delle infezioni.

In Scozia, nella città di Aberdeen, pub e ristoranti sono chiusi dalle 17 locali mentre i residenti non possono allontanarsi oltre gli 8 chilometri da casa. Le misure varate dalla premier Nicola Sturgeon sono un tentativo di contenere un nuovo focolaio.

In Spagna le autorità della Galizia e delle Canarie hanno imposto il divieto di fumare negli spazi aperti - sia per le strade che in terrazza dei locali - se la distanza di sicurezza di almeno due metri non potrà essere garantita.

Medio Oriente

Da oggi e per i prossimi sette giorni la Giordania lascerà chiuso il principale valico di frontiera terrestre con la Siria, quello di Jaber. Una decisione presa dal ministro degli Interni sulla base delle raccomandazioni di un comitato governativo che supervisiona i confini e gli aeroporti. Il recente picco nella trasmissione locale di casi di Covid-19 è stato imputato al vicino settentrionale.

In Turchia, dove ogni giorno si registra oltre un migliaio di nuovi casi, è slittata di un mese la riapertura di scuole e università, prevista per il 31 agosto. A quella data la didattica a distanza sarà la norma e le autorità sperano in un ritorno progressivo in aula dal 21 settembre, solo se la situazione sanitaria migliorerà.

Asia e Oceania

In Australia, il confine del Territorio del Nord resterà chiuso ai visitatori provenienti da altre zone del Paese colpite dal coronavirus per altri 18 mesi, almeno fino al 2022. Una restrizione varata da Michael Gunner, governatore dello Stato più disabitato e più fragile dell'Australia, anche per tutelare le storiche comunità aborigene.

In Nuova Zelanda, per circoscrivere il crescente focolaio di Auckland, la più grande città del Paese è confinata per tre giorni, ma la premier Jacinda Arden potrebbe prorogare il lockdown e decretare il massimo livello di emergenza. A causa dell'insorgere del nuovo focolaio potrebbero anche slittare le elezioni legislative previste per il 19 settembre.

La Corea del Nord - che finora non ha ufficialmente registrato alcun caso di Covid-19 sul proprio territorio - ha rafforzato le misure igienico-sanitarie: maggiori controlli della temperatura, mascherine e soluzioni idroalcoliche messe a disposizione degli utenti dei trasporti pubblici a Pyongyang.