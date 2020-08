Bielorussia, Lukashenko conquista il sesto mandato

AGI - Alexander Lukashenko ha vinto le elezioni presidenziali in Bielorussia con il 79,7% voti. La principale rivale, l'ex insegnante di inglese, oggi casalinga, Svetlana Tikhanovskaya, che si era candidata al posto del marito, il blogger Serghei Tikhanovsky, non è arrivata neppure al 7% dei voti.

Le forze di sicurezza bielorusse hanno raddoppiato la loro presenza nel centro di Minsk alla chiusura dei seggi elettorali al terrmine delle elezioni presidenziali, per evitare proteste antigovernative. Lo riferiscono i media locali. La polizia ha rinforzato la propria presenza attorno al quartier generale della Presidenza, al palazzo del Governo, alla sede della Commissione elettorale, ai parchi e ad altri centri nevralgici della città. Il tutto poco prima che gli exit poll ufficiali assegnassero al presidente della Bielorussia, Alexander Lukashenko, ancora una volta, la vittoria. Lukashenko, che si avvia al sesto mandato, ha ottenuto quasi l'80% dei voti, sbaragliando la concorrenza.

Inoltre, l'accesso ai pedoni è stato chiuso a luoghi come Piazza Indipendenza, il solito luogo di incontro per l'opposizione a Lukashenko. La stampa segnala che il servizio taxi ha smesso di funzionare e che le autorità hanno bloccato diversi dei principali media digitali del Paese, come Nasha Niva. L'opposizione ha denunciato il blocco di Internet per tutto il giorno, una strategia presumibilmente mirata a prevenire la mobilitazione popolare e un controllo parallelo del voto.

Lukashenko ha messo in guardia l'opposizione dal partecipare a proteste post-elettorali come quelle avvenute dopo le elezioni presidenziali del 2010 che hanno portato a disordini violenti. La candidata unificata dell'opposizione, Svetlana Tijano'vskaya, ha esortato i bielorussi, "civili e in divisa", a rinunciare alla violenza. "Siamo persone pacifiche. La nostra forza è nell'unità e nell'amore per il nostro Paese. Siamo la maggioranza e non abbiamo bisogno di sangue per le strade delle nostre città", ha detto in un video discorso sabato.