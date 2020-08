Nessun accordo con i dem sugli stimoli. Trump è pronto a fare da solo

AGI - Il bilancio dell'epidemia di coronavirus negli Stati Uniti si avvicina ai 5 milioni di contagiati, mentre il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si prepara a ricorrere agli ordini esecutivi per prolungare gli stimoli all'economia dopo il fallimento delle trattative con i Democratici.

Secondo l'ultimo bilancio della John Hopkins University, gli Usa contano 4 milioni e 968.413 casi di coronavirus e 161.858 morti. Gli Stati con più contagi sono la California (549.720), la Florida (562.577) e il Texas (491.452). Gli Stati con più vittime sono invece New York (32.768), New Jersey (15.869) e California (10.221).

Crollo record del PIl

La crisi sanitaria ha avuto un impatto durissimo sull'economia, con il Pil che nel secondo trimestre ha subito un calo record del 32,9% su base annuale e del 9,5% rispetto ai tre mesi precedenti. Il mercato del lavoro da' intanto qualche segnale di ripresa, con il tasso di disoccupazione che dall'11,1% di giugno e risalito al 10,2% a luglio, mese nel quale sono stati creati 1,8 milioni di nuovi posti di lavoro.

I negoziati tra Repubblicani e Democratici sulle misure per rilanciare l'economia hanno però nel frattempo continuato a girare a vuoto. I Democratici hanno accettato di ridurre di mille miliardi la loro richiesta per l'importo totale degli stimoli economici per arrivare a un pacchetto di interventi da 2.400 miliardi, alla condizione però che vengano utilizzati come spesa pubblica duemila miliardi, e non solo mille come propone la Casa Bianca. Una richiesta che è stata definita "impossibile" da attuare dal segretario al Tesoro, Steve Mnuchin, e dal capo di gabinetto, Mark Meadows. A impedire un accordo è l'ala rigorista del 'Gop', a favore della disciplina di bilancio e contraria a un eccessivo intervento dello Stato nell'economia.

Gli aiuti che potrebbero essere prorogati

In assenza di un'intesa, sono però scaduti oggi sia il programma di aiuti, che ha consentito a milioni di imprese a rimanere a galla durante la pandemia, che i sussidi di disoccupazione straordinari. A fine giugno era inoltre scaduto il blocco degli sfratti.

Donald Trump venerdì scorso aveva annunciato che, in caso di fallimento dei negoziati con i democratici, avrebbe agito in modo unilaterale, firmando una serie di ordini esecutivi che proroghino alcuni aiuti economici.

Il presidente non ha specificato nel dettaglio quali misure verranno estese ma ha affermato che intende prorogare fino a fine anno i sussidi straordinari, il blocco degli sfratti e il sostegno per i prestiti universitari. Trump ha inoltre suggerito la possibilità di un rinvio delle scadenze fiscali per l'intero secondo semestre.