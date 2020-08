La Spagna supera la Gran Bretagna per numero di contagi da Covid in Europa

AGI - La Spagna, con 309.855 contagi confermati di Covid-19, ha superato la Gran Bretagna ed è ora il Paese dell'Europa occidentale con il maggior numero di casi di coronavirus, secondo il conteggio della Johns Hopkins University.

Secondo il resoconto dell'Università, tra i Paesi europei, solo la Russia ha il maggior numero di casi, con 870.187. Attualmente il Regno Unito conta 309.796 casi.

Per quanto riguarda i decessi, il Regno Unito rimane il principale Paese europeo, con 46.498 morti, seguito da Italia con 35.187, Francia (30.308) e Spagna (28.500). Il numero di casi di coronavirus nel mondo ha già superato i 19 milioni (19.091.446), con gli Stati Uniti al primo posto (4.883.646), il Brasile con quasi 3 milioni (2.912.212), l'India con più di due milioni, la Russia con poco più di 870 mila e il Sudafrica con poco più di 538 mila casi. I decessi totali nel mondo sono 714.767, di cui 160.104 negli Stati Uniti, 98.493 in Brasile e 50.517 in Messico.