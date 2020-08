Negli Usa ci sono stati più di duemila morti in 24 ore per il Covid

AGI - Ci sono stati più di duemila morti in 24 ore in Usa a causa del Covid-19; ed è la prima volta in tre mesi. Il dato è della Johns Hopkins University. Il Paese, che dalla fine di giugno affronta una grave recrudescenza dell'epidemia dalla fine di giugno, ha accumulato 2.060 morti in una solo giornata, oltre a più di 58.000 nuovi contagi rilevati. L'ultima volta che gli Stati Uniti avevano registrato più di 2.000 morti in 24 ore era stato il 7 maggio.