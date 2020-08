Trump dice che contro l'epidemia gli Usa hanno fatto meglio di molti altri

AGI - "Con l'eccezione di New York e di poche altri località, abbiamo fatto molto meglio della maggior parte degli altri Paesi nel trattare il virus cinese". Lo rivendica su Twitter il presidente Usa Donald Trump. "Molti degli altri Paesi stanno subendo ora una seconda ondata peggiore. Le Fake News stanno facendo gli straordinari per far sembrare gli Usa (e me) più brutti possibile!". Secondo Trump, "i casi crescono perché stiamo facendo più test, gran parte del nostro Paese sta andando molto bene. Apriamo le scuole!"