Spazio: partita la Crew Dragon, ammaraggio alle 20,48 italiane

"Sono partiti!" La Nasa ha annunciato così questa notte l'inizio del viaggio di ritorno di Bob Behnken e Doug Hurley che hanno lasciato la stazione spaziale a bordo della Space X Crew Dragon, la navicella costruita dalla società di Elon Musk. L'ammaraggio è previsto alle 20,48 ora italiana nel Golfo del Messico al largo di Pensacola (Florida). Era dal 1975 che astronauti americani non tornavano con arrivo in mare. Prima con i viaggi dello Shuttle, poi con le navicelle che rientravano su terraferma. Space X era arrivata in maggio alla Stazione spaziale internazionale.