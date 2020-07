A Seul uno spettacolo di droni con messaggi anti-Covid

Almeno 300 droni hanno illuminato sabato notte il cielo buio di Seul con uno spettacolo coreografico con messaggi ‘anti-Covid’. I droni hanno danzato fino a formare immagini di due mani sulle quali scorreva dell’acqua e mascherine da indossare, mentre una voce narrante ricordava ai cittadini le misure di distanziamento e di prevenzione del coronavirus. Lo spettacolo, durato 10 minuti, è terminato con la scritta nel cielo “Thanks to You”, seguita dal profilo della penisola coreana con il messaggio: “Risollevati, Corea”. L’evento, organizzato dal governo, non è stato annunciato in anticipo per evitare assembramenti, ha spiegato il ministero dei Trasporti.